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Сегодня, 13:51

Артига назвал «Реал Сосьедад» одной из трех команд с лучшей игрой в Испании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Родины» Франк Артига рассказал о «Реале Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

«Успел ли увидеть игру Захаряна в России? Нет, видел очень мало, поэтому не смогу сказать что-либо об этом футболисте. Однако «Реал Сосьедад», куда он перешел, играет в невероятный футбол. Это одна из трех команд с лучшей игрой в Испании. У них в атаке есть Такефуса Кубо — он невероятный. Играл у нас в «Ла Масии». Талантливейший игрок, он потерял два года из-за бана ФИФА. Очень непросто играть в этой команде, потому что очень высок уровень футболистов. Тренер — великолепный, много лет возглавляет «Реал Сосьедад», — приводит слова Артиги Metaratings.ru.

20-летний россиянин в этом сезоне провел за «Реал Сосьедад» 10 матчей и не отметился голевыми действиями. Захарян трижды попадал в стартовый состав.

Контракт игрока с командой рассчитан до лета 2029 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-rodiny-artiga-o-zakharyane-igrat-v-reale-sosedad-ochen-neprosto-305421/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Франк Артига
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Спортивный директор «Жироны» объяснил лидерство команды в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 13 9 3 1 26-13 30
4
 Атлетико 12 9 1 2 29-12 28
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
11
 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
12
 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
13
 Алавес 13 3 3 7 11-18 12
14
 Вильярреал 13 3 3 7 18-24 12
15
 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 13 1 4 8 18-30 7
20
 Альмерия 13 0 3 10 15-35 3
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38 тур
10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 4 : 3
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 1 : 2
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 1 : 3
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 1 : 1
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 1 : 1
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 5 : 1
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 2 : 1
12.11 20:30
Севилья – Бетис
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12.11 23:00
Атлетико – Вильярреал
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 8
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 11 2 2
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