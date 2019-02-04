Солари - о матче с "Барселоной": "Мы всегда хотим победить"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после матча чемпионата Испании против "Алавеса" (3:0) отметил, что команда готова к противостоянию с "Барселоной". Гранды испанского футбола встретятся в полуфинале Кубка. Первая игра состоится 6 февраля в Каталонии, ответная - 27 февраля в Мадриде.

- "Реал" всегда фаворит, мы всегда хотим победить, - приводит As слова Солари. - Будем бороться до конца, никогда не сдаемся. Сегодня показали, что у нас огромное желание сократить отрвы от "Барселоны".

Не думаем о нашем календаре и графике "Барселоны", не мы его составляем. Должны быть готовы показать лучшую игру.