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Смолов назвал самого сильного защитника, против которого он играл

19:12
Хосе Мария Хименес. Фото eurofootballrumours.com
Хосе Мария Хименес. Фото eurofootballrumours.com
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Форвард «Сельты» Федор Смолов сказал, что самый сильный защитник, против которого ему приходилось играть — это уругваец Хосе Мария Хименес из «Атлетико».

 — Наверное, это Хименес из «Атлетико», — сказал Смолов в прямом эфире Instagram Александра Кержакова. — Когда играл против них дома за «Локомотив» в Лиге чемпионов, было очень тяжело. Он очень физически сильный. Вообще защитники из Латинской Америки очень грязные. Они наступят тебе на ахилл, локтем ударят.

30-летний Федор Смолов в текущем сезоне провел шесть матчей за «Сельту» и забил один мяч.

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