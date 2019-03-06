СМИ: "Реал" уверен в возвращении Моуринью

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может вновь возглавить "Реал". Как утверждает The Telegraph, в "королевском клубе" почти на 100 процентов уверены в возвращении 56-летнего португальского специалиста.

Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под его руководством "сливочные" выигрывали чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок этой страны.

Во вторник "Реал" потерпел разгромное поражение от "Аякса" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4) и покинул турнир. "Сливочные" занимают 3-е место в чемпионате Испании, имея в активе 48 очков после 26 туров.

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