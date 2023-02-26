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Сегодня, 07:29

Симеоне высказался об удалении Корреа в матче против "Реала"

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после ничейного матча 23-го тура ла лиги с «Реалом» (1:1) прокомментировал удаление Анхеля Корреа, который толкнул в грудь локтем Антонио Рюдигера. Специалист считает, что в той ситуации судья мог бы показать и желтую карточку.

«Я допускаю, что там могла быть желтая карточка, но если удалять игрока в такой ситуации, то на поле не останется ни одного футболиста.

Подобное для нас становится обыденным… Было бы хорошо, если бы мы все могли соревноваться в одинаковых условиях», — сказал Симеоне Dazn.

После этого матча «Реал» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Атлетико» с 42 очками — на четвертой строчке.

 
Анхель Корреа
Диего Симеоне
ФК Атлетико
0
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 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
2
 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Р. Сосьедад 23 13 4 6 32-23 43
4
 Атлетико 23 12 6 5 32-18 42
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 23 9 4 10 21-24 31
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 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
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 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
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 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
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 Кадис 23 6 7 10 18-35 25
15
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
16
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
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 Валенсия 23 6 5 12 27-27 23
18
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
19
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
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Реал – Атлетико
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Валенсия – Р. Сосьедад
 1 : 0
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
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Альмерия – Барселона
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