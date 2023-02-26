Симеоне сравнил «Атлетико» с хамелеоном

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Реалом» (1:1) в матче 23-го тура ла лиги.

«Неплохой матч, нам удалось пережить и травму Рейнилду, и удаление. Команда была похожа на хамелеона и контролировали игру. Мы проводили контратаки, которыми можно было бы воспользоваться лучше», — цитирует Симеоне Marca.