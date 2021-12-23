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Симеоне высказался о четвертом подряд поражении «Атлетико»

00:09

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об очередном поражении в матче ла лиги с «Гранадой» (1:2).

«Мы проводим хорошие матчи, но получаем не то, что хотим видеть. Мы создавали моменты, но мяч не шел в ворота. У нас были моменты, чтобы выйти вперед. Очевидно, что мы что-то упускаем, мы платим за поражения, которых не заслуживаем. Мы провели хороший матч. В мелких деталях нам не хватает концентрации, и это стоит нам очков», — рассказал Симеоне после матча.

После 18 туров ла лиги «Атлетико» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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