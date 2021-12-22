«Гранада» одержала волевую победу над «Атлетико». Мадридцы проиграли четвертый матч подряд
22:58
«Гранада» одержала волевую победу над «Атлетико» в перенесенном матче 9-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.
Мадридцы открыли счет уже в самом начале первого тайма. Но потом хозяева смогли переломить ход встречи и взять три очка.
«Матрасники» проиграли четвертый матч подряд. Команда имеет в активе 29 очков и занимает пятое место.
«Гранада» поднялась на 12-ю строчку (22 очка).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/
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