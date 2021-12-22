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«Гранада» одержала волевую победу над «Атлетико». Мадридцы проиграли четвертый матч подряд

22:58
22 декабря. «Гранада» — «Атлетико» — 2:1. Фото ФК «Атлетико».
22 декабря. «Гранада» — «Атлетико» — 2:1. Фото ФК «Атлетико».
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«Гранада» одержала волевую победу над «Атлетико» в перенесенном матче 9-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.

Мадридцы открыли счет уже в самом начале первого тайма. Но потом хозяева смогли переломить ход встречи и взять три очка.

«Матрасники» проиграли четвертый матч подряд. Команда имеет в активе 29 очков и занимает пятое место.

«Гранада» поднялась на 12-ю строчку (22 очка).

Испания. Лига 1. 9-й тур
22 дек, 21:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
2:1
Атлетико
Голы
Жоау Феликс, 2 (0:1), Мачис, 17 (1:1), Хорхе Молина, 61 (2:1)
Гранада
Машимиану Ариас (Диас, 46 ) Санчес Нева Милья Руис (Брайс Этеки, 79 ) Торренте Суарес (Бакка, 90 ) Пуэртас Мачис (Эскудеро, 66 ) Хорхе Молина (Мончу, 79 )
Атлетико
Облак Фелипе Эрмосо Триппьер Кондогбья (Эррера, 68) де Пауль (Корреа, 68) Коке Лемар Жоау Феликс Суарес (Кунья, 68) Феррейра-Карраско (Лоди, 78)
Предупреждения
Машимиану 66, Руис 69, Мончу 86, Торренте 90  -  де Пауль 7
Судьи
Эрнандес-Эрнандес

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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