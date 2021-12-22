«Гранада» одержала волевую победу над «Атлетико». Мадридцы проиграли четвертый матч подряд

«Гранада» одержала волевую победу над «Атлетико» в перенесенном матче 9-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.

Мадридцы открыли счет уже в самом начале первого тайма. Но потом хозяева смогли переломить ход встречи и взять три очка.

«Матрасники» проиграли четвертый матч подряд. Команда имеет в активе 29 очков и занимает пятое место.

«Гранада» поднялась на 12-ю строчку (22 очка).