Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»

«Реал» победил «Атлетик» (2:1) в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Все три гола были забиты уже к десятой минуте. В дебюте матча дубль сделал Карим Бензема. У хозяев отличился Ойян Сансет.

«Реал» набрал 46 очков и занимает первое место. У баскского клуба 24 очка и десятая позиция.