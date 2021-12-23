Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»

01:21
«Реал» празднует победу.
«Реал» празднует победу.
Теги:

«Реал» победил «Атлетик» (2:1) в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Все три гола были забиты уже к десятой минуте. В дебюте матча дубль сделал Карим Бензема. У хозяев отличился Ойян Сансет.

«Реал» набрал 46 очков и занимает первое место. У баскского клуба 24 очка и десятая позиция.

Испания. Лига 1. 21-й тур
22 дек, 23:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
1:2
Реал
Голы
Бензема, 4 (0:1), Бензема, 7 (0:2), Сансет, 10 (1:2)
Атлетик
Агирресабала Нуньес Альварес Де Маркос Баленсиага (Лекуэ, 63 ) Сансет (Рауль Гарсия, 63 ) Икер Муниаин (Серрано, 85 ) Дани Гарсия Венседор Саррага (Уильямс, 57 ) Иньяки Уильямс
Реал
Куртуа Эдер Милитау Начо Менди Кроос Вальверде Камавинга Азар (Кармона, 86) Бензема (Йович, 90) Васкес Винисиус Жуниор (Диас, 85)
Предупреждения
Венседор 42, Баленсиага 61  -  Винисиус Жуниор 42, Камавинга 62
Судьи
Градо

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
«Ответ» готов: один из крупнейших кораблей вернулся в строй спустя восемь лет
1
Реклама