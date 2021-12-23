Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»
01:21
«Реал» победил «Атлетик» (2:1) в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Все три гола были забиты уже к десятой минуте. В дебюте матча дубль сделал Карим Бензема. У хозяев отличился Ойян Сансет.
«Реал» набрал 46 очков и занимает первое место. У баскского клуба 24 очка и десятая позиция.
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