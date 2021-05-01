Симеоне стал рекордсменом по числу матчей в чемпионате Испании среди тренеров-аргентинцев
«Атлетико» обыграл на выезде «Эльче» (1:0) в матче 34-го тура чемпионата Испании.
Эта игра стала 360-й для Диего Симеоне в ла лиге на посту главного тренера «Атлетико». 51-летний специалист стал рекордсменом среди тренеров-аргентинцев по количеству матче в истории чемпионата Испании.
Он опередил легендарного Эленио Эрреру, у которого 359 матчей в ла лиге в качестве главного тренера.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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