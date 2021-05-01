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Симеоне стал рекордсменом по числу матчей в чемпионате Испании среди тренеров-аргентинцев

20:02
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«Атлетико» обыграл на выезде «Эльче» (1:0) в матче 34-го тура чемпионата Испании.

Эта игра стала 360-й для Диего Симеоне в ла лиге на посту главного тренера «Атлетико». 51-летний специалист стал рекордсменом среди тренеров-аргентинцев по количеству матче в истории чемпионата Испании.

Он опередил легендарного Эленио Эрреру, у которого 359 матчей в ла лиге в качестве главного тренера.

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