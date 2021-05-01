Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Атлетико» выиграл у «Эльче» и оторвался от «Реала» на пять очков

19:12
1 мая. Эльче. «Эльче» — «Атлетико» — 0:1. Футболисты мадридской команды. Фото AFP
1 мая. Эльче. «Эльче» — «Атлетико» — 0:1. Футболисты мадридской команды. Фото AFP
Теги:

«Атлетико» в гостях одержал победу над «Эльче» (1:0) в матче 34-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол на 23-й минуте встречи забил полузащитник Маркос Льоренте.

Мадридская команда с 76 очками лидирует в турнирной таблице ла лиги. «Атлетико» опережает «Реал» и «Барселону» на 5 баллов. «Эльче» — 18-я строчка и 30 баллов.

Чемпионат Испании. Лига 1

34-й тур

«Эльче» — «Атлетико» — 0:1 (0:1)

Гол: Льоренте, 23.

Нереализованный пенальти: Фидель, 90+1 (штанга)

«Эльче»: Гассанига, Паласиос (Барраган, 46), Диего Гонсалес, Кальво, Хосема (Родригес, 80), Марконе (Хосан, 80), Гути, Фидель, Пере Милья (Нино, 71), Бойе, Тете Моренте (Пьятти, 46).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес (Фелипе, 82), Эрмосо, Кондогбья, Льоренте, Суарес (Сауль, 82), Феррейра-Карраско, Корреа (Коке, 65), Лемар (Жоау Феликс, 57).

Предупреждения: Лемар, 36. Феррейра-Карраско, 41. Пере Милья, 69. Бойе, 75. Барраган, 77.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

1 мая. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».

Эльче — Атлетико

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Возвращение Трусовой к Тутберидзе опасно. Все скатывается к единовластию
Медведева отреагировала на пост Авербуха о беременности Арзамасовой
Фигуристка Берестовская ушла из «Хрустального». Но пока не переходила к Плющенко
Эльвира Тодуа рассказала, как футболист ЦСКА напился на банкете у женской команды

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд