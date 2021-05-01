«Атлетико» выиграл у «Эльче» и оторвался от «Реала» на пять очков
«Атлетико» в гостях одержал победу над «Эльче» (1:0) в матче 34-го тура чемпионата Испании.
Единственный гол на 23-й минуте встречи забил полузащитник Маркос Льоренте.
Мадридская команда с 76 очками лидирует в турнирной таблице ла лиги. «Атлетико» опережает «Реал» и «Барселону» на 5 баллов. «Эльче» — 18-я строчка и 30 баллов.
Чемпионат Испании. Лига 1
34-й тур
«Эльче» — «Атлетико» — 0:1 (0:1)
Гол: Льоренте, 23.
Нереализованный пенальти: Фидель, 90+1 (штанга)
«Эльче»: Гассанига, Паласиос (Барраган, 46), Диего Гонсалес, Кальво, Хосема (Родригес, 80), Марконе (Хосан, 80), Гути, Фидель, Пере Милья (Нино, 71), Бойе, Тете Моренте (Пьятти, 46).
«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес (Фелипе, 82), Эрмосо, Кондогбья, Льоренте, Суарес (Сауль, 82), Феррейра-Карраско, Корреа (Коке, 65), Лемар (Жоау Феликс, 57).
Предупреждения: Лемар, 36. Феррейра-Карраско, 41. Пере Милья, 69. Бойе, 75. Барраган, 77.
Судья: Мелеро Лопес (Испания).
1 мая. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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