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«Уэска» обыграла «Реал Сосьедад» в домашнем матче чемпионата Испании

21:18
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«Уэска» дома одержала победу над «Реал Сосьедад» (1:0) в матче 34-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол на 87-й минуте встречи забил нападающий хозяев Сандро Рамирес.

«Реал Сосьедад» с 53 очками располагается на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Уэска» — 30 очков и 18-е место.

Чемпионат Испании. Лига 1

34-й тур

«Уэска» — «Реал Сосьедад» — 1:0 (0:0)

Гол: Рамирес, 87.

«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо, Сиовас (Г.Сильва, 90+1), Вавро, Маффео (Педро Лопес, 75), Галан, Микель Рико (Москера, 75), Сеоане, Рамирес (Думбья, 90+1), Мир, Феррейро (Серхио Гомес, 68).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Элустондо, Горосабель (Сальдуа, 65), Ле Норман, Порту, Гевара, Субименди, Янузай (Барренечеа, 58), Оярсабаль (Д.Сильва, 65), Исак (Баутиста, 81).

Предупреждения: Горосабель, 52. Сеоане, 76. Сальдуа, 86. Пулидо, 89.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

1 мая. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».

Уэска — Реал Сосьедад

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