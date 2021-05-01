«Уэска» обыграла «Реал Сосьедад» в домашнем матче чемпионата Испании
«Уэска» дома одержала победу над «Реал Сосьедад» (1:0) в матче 34-го тура чемпионата Испании.
Единственный гол на 87-й минуте встречи забил нападающий хозяев Сандро Рамирес.
«Реал Сосьедад» с 53 очками располагается на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Уэска» — 30 очков и 18-е место.
Чемпионат Испании. Лига 1
34-й тур
«Уэска» — «Реал Сосьедад» — 1:0 (0:0)
Гол: Рамирес, 87.
«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо, Сиовас (Г.Сильва, 90+1), Вавро, Маффео (Педро Лопес, 75), Галан, Микель Рико (Москера, 75), Сеоане, Рамирес (Думбья, 90+1), Мир, Феррейро (Серхио Гомес, 68).
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Элустондо, Горосабель (Сальдуа, 65), Ле Норман, Порту, Гевара, Субименди, Янузай (Барренечеа, 58), Оярсабаль (Д.Сильва, 65), Исак (Баутиста, 81).
Предупреждения: Горосабель, 52. Сеоане, 76. Сальдуа, 86. Пулидо, 89.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
1 мая. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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