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Сегодня, 04:52

Облак: «Может, следующий матч с «Реалом» начнем вдесятером»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Атлетико» Ян Облак подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:1).

«Это была сложная игра, потому что мы играли в меньшинстве. Нам удалось забить, а потом они забили со стандарта. В конце концов, мы должны быть счастливы, что взяли одно очко. Последние пять дерби мы заканчиваем с красными карточками. Может, следующий матч начнем вдесятером», — приводит слова Облака IU Sport.

После этого матча «Реал» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Атлетико» с 42 очками — на четвертой строчке.

Ян Облак
ФК Атлетико
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
2
 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Р. Сосьедад 23 13 4 6 32-23 43
4
 Атлетико 23 12 6 5 32-18 42
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 23 9 4 10 21-24 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
13
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
14
 Кадис 23 6 7 10 18-35 25
15
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
16
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
17
 Валенсия 23 6 5 12 27-27 23
18
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
19
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
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24.02 23:00
Эльче – Бетис
 2 : 3
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 2 : 1
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 1 : 0
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 1 : 1
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 1 : 0
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
26.02 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 - : -
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