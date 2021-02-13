Симеоне прокомментировал победу над «Гранадой»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил игру команды в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (2:1).

«Энергия, энтузиазм — вот что было главным сегодня. Каждый матч в гостях у «Гранады» для нас складывается непросто.

В первом тайме были отрезки, когда казалось, что мы можем забить, во втором же тайме мы стали играть еще лучше. Но «Гранада» всегда борется.

Мы сейчас в хорошем состоянии, у нас положительный отрезок. Команда знает, чего хочет. Сегодня некоторые игроки работали особенно усердно, и мы приблизились к нашим целям», — цитирует Симеоне Marca.