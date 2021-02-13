Месси сравнялся с Хави по количеству матчей за «Барселону» в чемпионате Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, выйдя в стартовом составе на матч 23-го тура против «Алавеса», провел свой 505-й матч за команду в чемпионате Испании.

По этому показателю аргентинец сравнялся с легендарным полузащитником «Барселоны» Хави. Теперь оба футболиста делят первое место за всю историю клуба.

Добавим, что по общему количеству матчей за каталонцев Хави пока лидирует — у него 767 матчей против 759 у Месси.

Напомним, что Хави в мае 2019 года завершил карьеру. Последним его клубом в качестве игрока был катарский «Аль-Садд», который он сейчас тренирует в качестве главного тренера.