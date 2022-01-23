Симеоне подвел итоги матча «Атлетико» с «Валенсией» в чемпионате Испании

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о результатах матча 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (3:2).

«В первом тайме мы будто были сами не свои, не играли в свой футбол. Было тревожно, но мы старались сохранять спокойствие. Я сказал ребятам, что если уж мы и проиграем, то сделаем это достойно. Во втором тайме я уже узнал свою команду. Мы начали играть. Это был фантастический тайм», — приводит слова Симеоне ESPN.

«Атлетико» набрал 36 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги.