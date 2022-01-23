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Сегодня, 10:00

«Эмери поздравил с дебютом». Иосифов — о своем первом матче за «Вильярреал» в чемпионате Испании

Полузащитник Никита Иосифов рассказал о беседе с Эмери после своего дебюта в ла лиге
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Никита Иосифов.
Фото Global Look Press

Российский нападающий «Вильярреала» Никита Иосифов в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от дебюта за команду.

22 января 20-летний российский футболист провел свой первый матч за испанский клуб в ла лиге, выйдя на замену в игре 22-го тура против «Мальорки» (3:0).

— Сильно волновался, когда сказали переодеваться? — вопрос Никите Иосифову.

— Нет, волнения вообще не было. Может, из-за того, что уже играл за основу на Кубке, пусть там был и не тот ажиотаж, как в чемпионате. Но мысли были только о том, чтобы побыстрее выйти на поле и постараться максимально проявить себя за отведенные минуты, использовать шанс. В одном эпизоде удалось хорошо качнуть соперника, обыграть. Но сейчас самое главное, что дебют состоялся, это огромная радость и большой шаг в моей карьере.

— Уровень ощутил?

— Я его ощутил уже на первой тренировке с «Вильярреалом», когда приехал в Испанию. Уровень очень высокий. При этом с каждой тренировкой я чувствую себя лучше и лучше, адаптируюсь к высокому темпу. И со стороны говорят, и сам ощущаю, что за полгода в «Вильярреале» здорово прибавил.

— Эмери что-то сказал в раздевалке?

— Только поздравил с дебютом, никаких особенных слов не произносил. Партнеры и помощники Эмери, конечно, тоже поздравили.

Испания. Лига 1. 22-й тур
22 янв, 18:15. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
3:0
Мальорка
Голы
Руссо, 12 (1:0), Тригерос, 34 (2:0), Парехо, 87 (3:0)
Вильярреал
Рульи Марио Гаспар Альбиоль Пау Торрес Морено Педраса Парехо (Иосифов, 90+3 ) Иборра Тригерос Пино (Джексон, 68 ) Мойсес Гомес (Раба, 90+3 )
Мальорка
Роман Руссо Маффео Хауме Коста Вальент Руис де Галаррета (Севилья, 69) Родригес (Анхель, 76) Батталья Кубо (Ли Кан Ин, 69) Пратс (Санчес, 57) Ндиай (Ниньо, 57)
Предупреждения
Марио Гаспар 36  -  Руссо 80
Удаления
Руссо 86 (вторая ж.к)
Судьи
Арьяс

Полностью интервью с Никитой Иосифовым читайте на сайте «СЭ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
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  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Футбол
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ФК Мальорка
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Реал Сосьедад» близок к продлению контракта с Янузаем
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
7
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
8
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
9
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
10
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
11
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
12
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
13
 Осасуна 21 6 7 8 20-27 25
14
 Гранада 21 5 9 7 26-31 24
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Хетафе 21 5 6 10 17-23 21
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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38 тур
21.01 23:00
Эспаньол – Бетис
 1 : 4
22.01 16:00
Леванте – Кадис
 0 : 2
22.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 3 : 0
22.01 20:30
Севилья – Сельта
 2 : 2
22.01 23:00
Атлетико – Валенсия
 3 : 2
23.01 16:00
Гранада – Осасуна
 - : -
23.01 18:15
Реал – Эльче
 - : -
23.01 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
23.01 20:30
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
23.01 23:00
Алавес – Барселона
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 17
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Бетис

 12
Винисиус Жуниор

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Реал

 12
П
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Вильярреал

 6
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Оскар Трехо

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
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Иньиго Мартинес

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Валенсия

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