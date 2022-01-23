Полузащитник Никита Иосифов рассказал о беседе с Эмери после своего дебюта в ла лиге

Российский нападающий «Вильярреала» Никита Иосифов в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от дебюта за команду.

22 января 20-летний российский футболист провел свой первый матч за испанский клуб в ла лиге, выйдя на замену в игре 22-го тура против «Мальорки» (3:0).

— Сильно волновался, когда сказали переодеваться? — вопрос Никите Иосифову.

— Нет, волнения вообще не было. Может, из-за того, что уже играл за основу на Кубке, пусть там был и не тот ажиотаж, как в чемпионате. Но мысли были только о том, чтобы побыстрее выйти на поле и постараться максимально проявить себя за отведенные минуты, использовать шанс. В одном эпизоде удалось хорошо качнуть соперника, обыграть. Но сейчас самое главное, что дебют состоялся, это огромная радость и большой шаг в моей карьере.

— Уровень ощутил?

— Я его ощутил уже на первой тренировке с «Вильярреалом», когда приехал в Испанию. Уровень очень высокий. При этом с каждой тренировкой я чувствую себя лучше и лучше, адаптируюсь к высокому темпу. И со стороны говорят, и сам ощущаю, что за полгода в «Вильярреале» здорово прибавил.

— Эмери что-то сказал в раздевалке?

— Только поздравил с дебютом, никаких особенных слов не произносил. Партнеры и помощники Эмери, конечно, тоже поздравили.

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