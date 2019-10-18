Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Испания

Симеоне готов к матчам ла лиги за пределами Испании

19:57
Теги:

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что готов к тому, что матчи ла лиги могут пройти в других странах.

— Нам нужно продвигать наш бренд в том числе и в других странах. Мы согласны в случае необходимости играть в США, Саудовской Аравии, Турции, Боливии и во многих других местах, — цитирует 49-летнего специалиста As.

Ранее «Вильярреал» и «Атлетико» направили запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на перенос матча между командами в Майами (США). Об этом пресс-служба «желтой субмарины» сообщила на официальном сайте.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир