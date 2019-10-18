Симеоне готов к матчам ла лиги за пределами Испании

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что готов к тому, что матчи ла лиги могут пройти в других странах.

— Нам нужно продвигать наш бренд в том числе и в других странах. Мы согласны в случае необходимости играть в США, Саудовской Аравии, Турции, Боливии и во многих других местах, — цитирует 49-летнего специалиста As.

Ранее «Вильярреал» и «Атлетико» направили запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на перенос матча между командами в Майами (США). Об этом пресс-служба «желтой субмарины» сообщила на официальном сайте.