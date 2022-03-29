«Севилья» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Дракслеру

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер находится в сфере интересов «Севильи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

28-летний немец недоволен своим положением во французском клубе и количеством игрового времени, которое он получает.

В текущем сезоне Юлиан Дракслер принял участие в 18 матчах французской лиги 1, проведя на поле суммарно 541 минуту. На счету немецкого полузащитника два забитых мяча и одна результативная передача.

Дракслер выступает за «ПСЖ» с 2017 года после перехода из «Вольфсбурга» за 36 миллионов евро.

На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам интернет-портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.