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Сегодня, 18:14

«Севилья» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Дракслеру

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер находится в сфере интересов «Севильи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

28-летний немец недоволен своим положением во французском клубе и количеством игрового времени, которое он получает.

В текущем сезоне Юлиан Дракслер принял участие в 18 матчах французской лиги 1, проведя на поле суммарно 541 минуту. На счету немецкого полузащитника два забитых мяча и одна результативная передача.

Дракслер выступает за «ПСЖ» с 2017 года после перехода из «Вольфсбурга» за 36 миллионов евро.

На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам интернет-портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Нидерланды
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16%

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Португалия
Македония

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

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1.67
Юлиан Дракслер
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Севилья
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
2.04 17:15
Леванте – Вильярреал
 - : -
2.04 19:30
Сельта – Реал
 - : -
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 - : -
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 - : -
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 - : -
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 - : -
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
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