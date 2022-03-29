Пункт в контракте о сумме отступных за Рафинью еще не вступил в силу

Стали известны новые подробности переговоров «Барселоны» по трансферу нападающего «Лидса» Рафиньи. Пункт в контракте бразильца о сумме отступных в размере 75 миллионов евро еще не вступил в силу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Есть только условие, что в случае вылета «Лидса» из АПЛ в чемпионшип права на игрока можно выкупить за 25 миллионов.

Пока каталонский клуб обговаривает условия личного контракта с агентом Рафиньи. Стороны близки к заключению предварительного соглашения.

В нынешнем сезоне Рафинья забил девять мячей и отдал три результативные передачи в 28 матчах за «Лидс». Контракт бразильца с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Лидс» в этом сезоне АПЛ набрал 29 очков в 30 матчах и находится в 7 очках от попадания в зону вылета.