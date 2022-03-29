Лапорта: «Барселона» уже оформила два трансфера. У этих игроков истекали сроки контрактов»

Лапорта сообщил, что «Барселона» уже оформил два трансфера

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что каталонский клуб уже оформил два трансфера.

«Барселона» уже оформила два трансфера, — приводит слова Лапорты Football Italia. — У этих игроков истекали сроки контрактов, так что мы могли вести с ними переговоры».

Президент «Барселоны» ответил на вопрос о том, идет ли речь о защитнике и полузащитнике.

«Может быть. Я не хочу раскрывать имена», — сказал он.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб подписал контракт с защитником «Челси» Андреасом Кристенсеном и полузащитником «Милана» Франком Кессье.