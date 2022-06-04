«Севилья» может подписать защитника «Галатасарая» Маркао, которым интересовался «Локомотив»

«Севилья» может подписать защитника «Галатасарая» Маркао, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский клуб рассматривает 25-летнего бразильца в качестве замены Диего Карлосу, который продолжит карьеру в «Астон Вилле».

В сезоне-2021/22 Маркао забил 1 гол в 38 матчах за «Галатасарай». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.

В апреле бывший селекционер «Локомотива» по молодежному футболу Александр Самедов рассказывал в интервью «СЭ», что московский клуб рассматривал возможность покупки Маркао.