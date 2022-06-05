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Сегодня, 06:47

Дани Алвес обсудит с Хави продление своего контракта на полгода

Виктория Кравченко
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Защитник «Барселоны» Дани Алвес готов подписать с клубом новый контракт, сообщает AS.

По данным источника, футболист продлит свой контракт на полгода, до лета 2023-го. В скором времени Алвес встретится с главны тренером Хави для обсуждения деталей сотрудничества.

В этом сезоне футболист провел в ла лиге 14 матчей, забив 1 мяч и сделав 3 ассиста. В каталонский клуб Алвес вернулся в ноябре 2021 года. Ранее он играл за «Барселону» с 2008 по 2016 год.

«Барселона» по итогам сезона-2021/22 заняла второе место в таблице ла лиги.

Дани Алвес
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
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