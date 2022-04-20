Самедов о Едвае: «Один матч играет, три хромает»

Бывший старший селекционер «Локомотива» по молодежному футболу Александр Самедов поделился мнением о защитнике Тине Едвае.

— Как тебе трансфер Едвая.

— За сколько?

— Пять миллионов евро.

— Ты считаешь, что это центральный защитник? Он даже по антропометрии не похож на центрального защитника. И играет не как центральный защитник. И за такие деньги?

Мы обсуждали трансфер Маркао из «Галатасарая». Его можно было взять за восемь миллионов евро. На тот момент в команде еще были Пабло и Чорлука. Маркао с левой ногой, мощный, 25 лет — это была бы суперпокупка. Но сказали, что денег нет. А потом купили Едвая. Но если ты покупаешь Едвая за пять и потом Мампасси за четыре, а была альтернатива в лице Маркао за восемь... На мой взгляд, выбор очевиден.

— Их концепция — покупать молодых, хотя Едвай не вписывается в нее.

— Ты сам ответил на свой вопрос. В какую концепцию он вписывается? Один матч играет, три потом хромает.