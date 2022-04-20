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Самедов о Едвае: «Один матч играет, три хромает»

Самедов раскритиковал трансфер Едвая в «Локомотив»
Севастиан Терлецкий
,  
Максим Алланазаров
Читать «СЭ» в
Тин Едвай.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший старший селекционер «Локомотива» по молодежному футболу Александр Самедов поделился мнением о защитнике Тине Едвае.

Александр Самедов. «Не готов был закрыть рот и тупо выполнять чьи-то хотелки». Первое большое интервью Самедова после ухода из «Локомотива»

— Как тебе трансфер Едвая.

— За сколько?

— Пять миллионов евро.

— Ты считаешь, что это центральный защитник? Он даже по антропометрии не похож на центрального защитника. И играет не как центральный защитник. И за такие деньги?

Мы обсуждали трансфер Маркао из «Галатасарая». Его можно было взять за восемь миллионов евро. На тот момент в команде еще были Пабло и Чорлука. Маркао с левой ногой, мощный, 25 лет — это была бы суперпокупка. Но сказали, что денег нет. А потом купили Едвая. Но если ты покупаешь Едвая за пять и потом Мампасси за четыре, а была альтернатива в лице Маркао за восемь... На мой взгляд, выбор очевиден.

— Их концепция — покупать молодых, хотя Едвай не вписывается в нее.

— Ты сам ответил на свой вопрос. В какую концепцию он вписывается? Один матч играет, три потом хромает.

Александр Самедов
Тин Едвай
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

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П
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Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 20 1 3
Гжегож Крыховяк

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