Шакира опровергла информацию о своем нервном срыве

Известная певица Шакира опровергла информацию о своем нервном срыве.

«Я получаю много встревоженных сообщений. Якобы меня видели в больнице в Барселоне. Хочу объяснить, что эти фотографии были сделаны еще на прошлой неделе. К сожалению, мой отец сильно упал и я сопровождала его в больницу, где он сейчас и находится.

Благодарю вас всех за поддержку и беспокойство», — написала певица в социальных сетях.

4 июня Шакира сообщила, что расстается с капитаном и защитником «Барселоны» Жераром Пике.

Пике и Шакира начали встречаться в 2011 году. Они не состоят в официальном браке, однако у них есть два сына — Милан и Саша.