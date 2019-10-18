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Сеск Фабрегас: «Мне больно видеть, как люди на моей земле страдают»

15:55
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Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас признался, что ему больно видеть волнения в Каталонии, откуда он сам родом. Из-за уличных протестов пришлось перенести матч «Барселоны» с «Реалом», который был запланирован на 26 октября.

— Мне больно видеть, как люди на моей земле страдают, — цитирует L'Equipe Фабрегаса. — Все знают, что я оттуда родом, и эта картина меня расстраивает. Надеюсь, что все можно решить быстро. Мы все чувствуем большую несправедливость и просто просим сесть за стол переговоров. Я не думаю, что это сложно. Мы не просим большего. Диалог всем поможет. Но грустно видеть то, что происходит с моим домом.

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