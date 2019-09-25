Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Испания

Серхио Бускетс: «Нужно было обыграть «Вильярреал», поскольку «Барселона» теряет слишком много очков»

04:54

Полузащитник «Барселоны»? Серхио Бускетс после победы над «Вильярреалом» в 6-м туре чемпионата Испании (2:1) похвалил своих товарищей по команде. Голами отметились Антуан Гризманн и Артур Мело.

— Мы не очень хорошо играли против «Гранады», и нам нужно было выиграть сегодня вечером, поскольку теряем слишком много очков, — цитирует Football Espana Бускетса. — Нам нужно повысить наш уровень производительности в лиге, иначе это будет очень долгий сезон.

Барселона — Вильярреал

Чемпионат Испании: новости и статьи, обзоры матчей, календарь игр, турнирная таблица

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир