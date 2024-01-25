«Селтик» отклонил официальное предложение «Атлетико» по О'Райли

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс заявил, что полузащитник клуба Мэтт О'Рейли не уйдет в зимнее трансферное окно.

«О'Райли — игрок, которого мы не хотим терять, и он никуда не уйдет в январе. Он не продается, мы сразу же отклонили официальное предложение от «Атлетико», — приводит слова Роджерса Goal.

23-летний футболист в текущем сезоне сыграл за «Селтик» 29 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.