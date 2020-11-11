«Сельта» ведет переговоры с Манджукичем

Нападающий Марио Манджукич может продолжить карьеру в Испании. По информации телеканала G24, «Сельта» готова портатить на зарплату 34-летнего хорвата и агентские выплаты около 5 миллионов евро.

Манджукич в настоящее время является свободным агентом. Последним клубом хорвата был катарский «Аль-Духаиль», который он покинул в июле.

Осенью предметный интерес к Манджукичу проявлял «Локомотив». Вице-чемпионы России предлагали контракт вице-чемпиону мира, однако сделка в итоге не была завершена.