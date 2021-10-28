«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Сельту» и вышел на первое место в ла лиге

«Реал Сосьедад» победил «Сельту» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Голы забивали Александр Исак и Микель Мерино. «Сосьедад» набрал 24 очка и на данный момент занимает первое место в чемпионате Испании. У «Сельты» десять очков и 14-е место.

Чемпионат Испании. Ла лига

11-й тур

«Сельта» — «Реал Сосьедад» — 0:2 (0:0)

Голы: Исак, 54 (0:1). Мерино, 79 (0:2).

«Сельта»: Дитуро, Мальо (Солари, 78), Мурильо, Айду (Араухо, 88), Галан, Суарес (Тиагу Гальярду, 78), Бельтран (Тапия, 68), Нолито (Серви, 68), Аспас, Мина, Мендес.

«Реал Сосьедад»: Райан, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Айен Муньос (Рико, 84), Сильва (Субельдия, 65), Мерино, Субименди, Порту (Туррьентес, 65), Янузай (Серлот, 65), Исак (Лобете, 79).

Предупреждение: Бельтран, 45.

Судья: Мелеро Лопес.

28 октября. Виго. Стадион «Балаидос».