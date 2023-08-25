В пятницу, 25 августа, «Сельта» дома примет «Реал» в матче 3-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра пройдет на арене «Абанка-Балаидос» в Виго, начало — в 22.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию встречи с формальными событиями. Смотреть видеотрансляцию матча «Сельта» — «Реал» можно будет по подписке в сервисе Окко. Эфир начнется в 22.30.

Команда Карло Анчелотти с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице ла лиги после победы над «Атлетиком» (2:0) и «Альмерией» (3:1). «Сельта» располагается на 16-й строчке с 0 баллов после поражения от «Райо Вальекано» (0:2) и ничьей с «Реал Сосьедадом» (1:1).

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