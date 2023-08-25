Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче с «Лас-Пальмас»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян дебютировал за команду в матче 3-го тура против «Лас-Пальмас».

НА 75-й минуте 20-летний россиянин вышел на поле, заменив Браиса Мендеса.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна в субботу, 19 августа. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.