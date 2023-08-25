Тер Штеген прокомментировал продление контракта с «Барселоной»

Голкипер Марк-Андре тер Штеген прокомментировал новый контракт, который он заключил сегодня, 25 августа. Соглашение игрока рассчитано до лета 2028 года.

«Я очень рад быть здесь. Надеюсь, что в эти годы мы сможем поднять над головой много трофеев. Конечно, я хочу быть на высоте, чтобы добиваться всего этого», — цитирует игрока Goal.

В команде вратарь играет уже девять сезонов. За это время 31-летний немец провел 379 официальных матчей, в которых пропустил 368 голов.