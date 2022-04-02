«Реал» обыграл «Сельту», Бензема три раза бил пенальти

«Реал» на выезде обыграл «Сельту» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 2:1.

В составе мадридцев дубль сделал Карим Бензема, причем оба гола форвард забил с пенальти — на 19-й и 69-й минутах игры. Отметим, что француз мог сделать хет-трик, но не реализовал еще один 11-метровый на 64-й минуте.

Единственный гол «Сельты» на 53-й минуте забил Нолито.

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 69 очками в 30 матчах. «Сельта» занимает 11-ю строчку с 36 очками в 30 играх.