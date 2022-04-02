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«Реал» обыграл «Сельту», Бензема три раза бил пенальти

«Реал» обыграл «Сельту» благодаря дублю Бензема с пенальти
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Карим Бензема.
Фото ФК «Реал»

«Реал» на выезде обыграл «Сельту» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 2:1.

В составе мадридцев дубль сделал Карим Бензема, причем оба гола форвард забил с пенальти — на 19-й и 69-й минутах игры. Отметим, что француз мог сделать хет-трик, но не реализовал еще один 11-метровый на 64-й минуте.

Единственный гол «Сельты» на 53-й минуте забил Нолито.

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 69 очками в 30 матчах. «Сельта» занимает 11-ю строчку с 36 очками в 30 играх.

Испания. Лига 1. 30-й тур
02 апр, 19:30. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
1:2
Реал
Голы
Бензема, 19 (0:1), Нолито, 52 (1:1), Бензема, 69 (1:2)
Нереализованный пенальти
Бензема 64
Сельта
Дитуро Айду Галан Васкес Мурильо Суарес Бельтран (Тапия, 72) Тиагу Гальярду (Серви, 60) Нолито (Мина, 72) Аспас Мендес (Пинеда, 81)
Реал
Куртуа Эдер Милитау (Начо, 85) Алаба Менди Кроос (Себальос, 85) Модрич (Вальверде, 74) Каземиру Бензема Асенсио (Карвахаль, 61) Васкес (Родригу, 61) Винисиус Жуниор
Предупреждения
Галан 36’, Тиагу Гальярду 42’, Мурильо 57’  - 
Судьи
Фуэртес (Испания)

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
Спартак 0
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
ФК Сельта
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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«Леванте» обыграл «Вильярреал»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
15
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
20
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
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2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 0
2.04 17:15
Леванте – Вильярреал
 2 : 0
2.04 19:30
Сельта – Реал
 1 : 2
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 - : -
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 - : -
3.04 17:15
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 - : -
3.04 19:30
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 - : -
3.04 19:30
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