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Сегодня, 19:12

«Леванте» обыграл «Вильярреал»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Леванте» победил «Вильярреал» в матче 30-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0.

На 69-й минуте забил нападающий Хосе Луис Моралес. А на 90+1 минуте он удвоил преимущество команды.

«Леванте» набрал 22 очка и занимает 19-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Вильярреала» 45 очков и 7-я строчка.

Испания. Лига 1. 30-й тур
02 апр, 17:15. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
2:0
Вильярреал
Голы
Моралес, 69 (1:0), Моралес, 90 (2:0)
Леванте
Карденас Франкеса (Сон, 46) Касерес (Везу, 46) Постиго (Мустафи, 76) Пьер Мирамон Радойя Пепелу Мелеро (Кампанья, 57) Рохер (Мальса, 85) Моралес
Вильярреал
Рульи Педраса (Эступиньян, 76) Пау Торрес Альбиоль Фойт (Орье, 76) Тригерос (Ло Сельсо, 62) Капуэ (Коклен, 62) Парехо Груневелд (Пако Алькасер, 77) Морено Пино
Предупреждения
Моралес 21’, Рохер 56’, Мальса 88’, Пепелу 89’  -  Пау Торрес 64’, Коклен 74’
Судьи
Вега (Испания)

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

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18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
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Сочи
Зенит

П2

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ТБ 2.5

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Футбол
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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«Хетафе» победил «Мальорку» в чемпионате Испании
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
15
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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38 тур
2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 0
2.04 17:15
Леванте – Вильярреал
 - : -
2.04 19:30
Сельта – Реал
 - : -
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 - : -
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 - : -
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 - : -
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 - : -
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
3.04 22:00
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Р. Сосьедад – Эспаньол
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