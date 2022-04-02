«Леванте» обыграл «Вильярреал»

«Леванте» победил «Вильярреал» в матче 30-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0.

На 69-й минуте забил нападающий Хосе Луис Моралес. А на 90+1 минуте он удвоил преимущество команды.

«Леванте» набрал 22 очка и занимает 19-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Вильярреала» 45 очков и 7-я строчка.