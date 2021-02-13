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«Сельта» обыграла «Эльче», экс-игрок «Зенита» Ригони впервые забил в Испании

00:55
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«Сельта» победила «Эльче» в матче чемпионата Испании — 3:1. Единственный мяч в составе гостей провел арендованный у «Зенита» Эмилиано Ригони. Для 28-летнего аргентинца этот гол стал первым в составе испанского клуба.

Чемпионат Испании

Лига 1

23-й тур

«Сельта» — «Эльче» — 3:1 (2:0)

Голы: Мина, 45 (1:0). Мендес, 45+2 (2:0). Ригони, 50 (2:1). Мина, 68 (3:1).

«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Мурильо, Кариколь, Суарес (Айду, 89), Тапия, Нолито (Солари, 63), Аспас (Баэса, 89), Мина (Бельтран, 76), Мендес (Феррейра, 76).

«Эльче»: Бадиа, Мохика (Тете Моренте, 31), Диего Гонсалес (Кальво, 46), Сифуэнтес, Верду, Марконе, Ригони, Гути, Каррильо (Пере Милья, 85), Бойе, Хосан (Хосема, 27).

Предупреждения: Ригони, 36. Мендес, 53. Феррейра, 78. Аспас, 82. Верду, 82.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

12 февраля. Виго. Стадион «Балаидос».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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