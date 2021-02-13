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Альмирон покинет пост главного тренера «Эльче»

04:04
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Главный тренер «Эльче» Хорхе Альмирон после матча 23-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (1:3) объявил об отставке. 49-летний аргентинец принял решение уйти с поста по собственному желанию.

Альмирон с августа прошлого года работал с «Эльче». Под его руководством в 24 матчах команда одержала 5 побед и 9 раз сыграла вничью. Сейчас «Эльче» занимает предпоследнее место в турнирной таблице ла лиги.

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