«Сельта» вырвала победу над «Бетисом», забив в добавленное время
«Сельта» на своем поле обыграла «Бетис» в матче 19-го тура испанской ла лиги — 2:1.
Счет на 6-й минуте открыл форвард гостей Айтор Руибаль. «Сельта» сравняла благодаря голу Яго Аспаса с пенальти на 16-й минуте. Победный гол на 90+6-й минуте забил Виллиотт Сведберг.
«Сельта» (13 очков) поднялась на 17-е место в ла лиге. «Бетис» (28) идет седьмым в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
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|
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|
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|
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|4
|5
|10
|15-25
|17
|
16
|Севилья
|18
|3
|7
|8
|23-25
|16
|
17
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|19
|3
|7
|9
|20-29
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|19
|2
|9
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|15
|
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|Гранада
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|2.01
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|
Хетафе – Р. Вальекано
|0 : 2
|2.01
|21:15
|
Р. Сосьедад – Алавес
|1 : 1
|2.01
|23:30
|
Валенсия – Вильярреал
|3 : 1
|3.01
|19:00
|
Гранада – Кадис
|2 : 0
|3.01
|21:15
|
Сельта – Бетис
|2 : 1
|3.01
|21:15
|
Реал – Мальорка
|1 : 0
|3.01
|23:30
|
Жирона – Атлетико
|- : -
|4.01
|19:00
|
Осасуна – Альмерия
|- : -
|4.01
|21:15
|
Севилья – Атлетик
|- : -
|4.01
|23:30
|
Лас-Пальмас – Барселона
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Джуд Беллингем
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|13
|
|
Борха Майораль
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|12
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Артем Довбик
Жирона
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|П
|
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Тони Кроос
Реал
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|
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Барселона
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|И
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|Ж
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|2
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Домингуш Дуарте
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