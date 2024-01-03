«Сельта» вырвала победу над «Бетисом», забив в добавленное время

«Сельта» на своем поле обыграла «Бетис» в матче 19-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Счет на 6-й минуте открыл форвард гостей Айтор Руибаль. «Сельта» сравняла благодаря голу Яго Аспаса с пенальти на 16-й минуте. Победный гол на 90+6-й минуте забил Виллиотт Сведберг.

«Сельта» (13 очков) поднялась на 17-е место в ла лиге. «Бетис» (28) идет седьмым в турнирной таблице.