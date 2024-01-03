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Сегодня, 23:15

«Сельта» вырвала победу над «Бетисом», забив в добавленное время

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сельта» на своем поле обыграла «Бетис» в матче 19-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Счет на 6-й минуте открыл форвард гостей Айтор Руибаль. «Сельта» сравняла благодаря голу Яго Аспаса с пенальти на 16-й минуте. Победный гол на 90+6-й минуте забил Виллиотт Сведберг.

«Сельта» (13 очков) поднялась на 17-е место в ла лиге. «Бетис» (28) идет седьмым в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 19-й тур
03 янв, 21:15. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
2:1
Бетис

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Бетис
ФК Сельта
0
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«Реал» благодаря голу Рюдигера обыграл «Мальорку»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 18 14 3 1 42-21 45
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетико 18 12 2 4 36-19 38
5
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 18 3 7 8 23-25 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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2.01 19:00
Хетафе – Р. Вальекано
 0 : 2
2.01 21:15
Р. Сосьедад – Алавес
 1 : 1
2.01 23:30
Валенсия – Вильярреал
 3 : 1
3.01 19:00
Гранада – Кадис
 2 : 0
3.01 21:15
Сельта – Бетис
 2 : 1
3.01 21:15
Реал – Мальорка
 1 : 0
3.01 23:30
Жирона – Атлетико
 - : -
4.01 19:00
Осасуна – Альмерия
 - : -
4.01 21:15
Севилья – Атлетик
 - : -
4.01 23:30
Лас-Пальмас – Барселона
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