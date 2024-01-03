«Реал» благодаря голу Рюдигера обыграл «Мальорку»

«Реал» дома обыграл «Мальорку» в матче 19-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 78-й минуте забил защитник мадридцев Антонио Рюдигер.

«Реал» (48 очков) лидирует в ла лиге после 19 матчей. «Мальорка» (18) занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

В следующем матче мадридцы на своем поле сыграют с «Арандиной» в 1/16 финала Кубка Испании. Встреча пройдет 6 января. «Мальорка» на день позже на выезде сыграет с «Бургосом».