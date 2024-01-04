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«Жирона» вырвала победу у «Атлетико»

Евгений Козинов
Корреспондент
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3 января. Жирона — Атлетико — 4:3.
Фото AFP

«Жирона» победила «Атлетико» в матче 19-го тура чемпионата Испании — 4:3. Встреча прошла на городском стадионе Монтивилли.

Нападающий хозяев Валери на 2-й минуте открыл счет. Гостям удалось отыграться благодаря голу Альваро Мораты. В середине первого тайма «Жирона» забила еще два гола. Перед перерывом Мората оформил дубль. Также он забил еще один гол, но его отменили из-за офсайда. Сразу после перерыва Мората сравнял счет. Уже в добавленное время полузащитник хозяев Иван Мартин забил победный гол.

«Жирона» набрала 48 очков и только по дополнительным показателям уступает «Реалу», лидирующему в турнирной таблице. «Атлетико» идет на третьей строчке — 38 очков. У «Барселоны», идущей четвертой, есть матч в запасе.

Испания. Ла Лига. 19-й тур
03 янв, 23:30. Montilivi (Жирона)
Жирона
4:3
Атлетико
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/
Альваро Мората
Футбол
ФК Атлетико
ФК Жирона
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«Сельта» вырвала победу над «Бетисом», забив в добавленное время
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
5
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 18 3 7 8 23-25 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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38 тур
2.01 19:00
Хетафе – Р. Вальекано
 0 : 2
2.01 21:15
Р. Сосьедад – Алавес
 1 : 1
2.01 23:30
Валенсия – Вильярреал
 3 : 1
3.01 19:00
Гранада – Кадис
 2 : 0
3.01 21:15
Сельта – Бетис
 2 : 1
3.01 21:15
Реал – Мальорка
 1 : 0
3.01 23:30
Жирона – Атлетико
 4 : 3
4.01 19:00
Осасуна – Альмерия
 - : -
4.01 21:15
Севилья – Атлетик
 - : -
4.01 23:30
Лас-Пальмас – Барселона
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 12
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 16 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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