«Жирона» вырвала победу у «Атлетико»

«Жирона» победила «Атлетико» в матче 19-го тура чемпионата Испании — 4:3. Встреча прошла на городском стадионе Монтивилли.

Нападающий хозяев Валери на 2-й минуте открыл счет. Гостям удалось отыграться благодаря голу Альваро Мораты. В середине первого тайма «Жирона» забила еще два гола. Перед перерывом Мората оформил дубль. Также он забил еще один гол, но его отменили из-за офсайда. Сразу после перерыва Мората сравнял счет. Уже в добавленное время полузащитник хозяев Иван Мартин забил победный гол.

«Жирона» набрала 48 очков и только по дополнительным показателям уступает «Реалу», лидирующему в турнирной таблице. «Атлетико» идет на третьей строчке — 38 очков. У «Барселоны», идущей четвертой, есть матч в запасе.