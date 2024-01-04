«Жирона» вырвала победу у «Атлетико»
«Жирона» победила «Атлетико» в матче 19-го тура чемпионата Испании — 4:3. Встреча прошла на городском стадионе Монтивилли.
Нападающий хозяев Валери на 2-й минуте открыл счет. Гостям удалось отыграться благодаря голу Альваро Мораты. В середине первого тайма «Жирона» забила еще два гола. Перед перерывом Мората оформил дубль. Также он забил еще один гол, но его отменили из-за офсайда. Сразу после перерыва Мората сравнял счет. Уже в добавленное время полузащитник хозяев Иван Мартин забил победный гол.
«Жирона» набрала 48 очков и только по дополнительным показателям уступает «Реалу», лидирующему в турнирной таблице. «Атлетико» идет на третьей строчке — 38 очков. У «Барселоны», идущей четвертой, есть матч в запасе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|19
|15
|3
|1
|40-11
|48
|
2
|Жирона
|19
|15
|3
|1
|46-24
|48
|
3
|Барселона
|18
|11
|5
|2
|34-21
|38
|
4
|Атлетико
|19
|12
|2
|5
|39-23
|38
|
5
|Атлетик
|18
|10
|5
|3
|34-19
|35
|
6
|Р. Сосьедад
|19
|8
|8
|3
|30-19
|32
|
7
|Бетис
|19
|6
|10
|3
|21-20
|28
|
8
|Хетафе
|19
|6
|8
|5
|24-25
|26
|
9
|Валенсия
|19
|7
|5
|7
|22-23
|26
|
10
|Лас-Пальмас
|18
|7
|4
|7
|15-15
|25
|
11
|Р. Вальекано
|19
|5
|8
|6
|18-24
|23
|
12
|Вильярреал
|19
|5
|4
|10
|27-38
|19
|
13
|Осасуна
|18
|5
|4
|9
|21-29
|19
|
14
|Мальорка
|19
|3
|9
|7
|17-23
|18
|
15
|Алавес
|19
|4
|5
|10
|15-25
|17
|
16
|Севилья
|18
|3
|7
|8
|23-25
|16
|
17
|Сельта
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
18
|Кадис
|19
|2
|9
|8
|14-26
|15
|
19
|Гранада
|19
|2
|5
|12
|22-40
|11
|
20
|Альмерия
|18
|0
|5
|13
|19-42
|5
|2.01
|19:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|0 : 2
|2.01
|21:15
|
Р. Сосьедад – Алавес
|1 : 1
|2.01
|23:30
|
Валенсия – Вильярреал
|3 : 1
|3.01
|19:00
|
Гранада – Кадис
|2 : 0
|3.01
|21:15
|
Сельта – Бетис
|2 : 1
|3.01
|21:15
|
Реал – Мальорка
|1 : 0
|3.01
|23:30
|
Жирона – Атлетико
|4 : 3
|4.01
|19:00
|
Осасуна – Альмерия
|- : -
|4.01
|21:15
|
Севилья – Атлетик
|- : -
|4.01
|23:30
|
Лас-Пальмас – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|16
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3