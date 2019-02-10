Сегодня исполняется 90 лет со дня первых матчей ла лиги

Первый матчи испанской ла лиги были проведены ровно 90 лет назад - 10 февраля 1929 года, сообщает официальный Твиттер турнира.
В этот день "Реал" обыграл барселонский клуб "Европа" (5:0), "Барселона" на выезде выиграла у "Расинга" (2:0), а "Реал Сосьедад" и "Атлетик" сыграли вничью. "Барселона", "Реал" и "Атлетик" никогда не вылетали в низший дивизион.
Se cumplen 90 años del nacimiento de #LaLiga. 😍🔙⚽– LaLiga (@LaLiga) 10 февраля 2019 г.
90 años latiendo juntos. #EsLaLiga.
👏👏👏👏 pic.twitter.com/zoBMsL2AgE
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