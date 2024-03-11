Роналдо: «После перехода в «Реал» Мбаппе сможет получить «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Реала» Роналдо поделился мнением о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.

«В Мадриде все с нетерпением ждут Килиана. Думаю, если он перейдет в «Реал», то сделает очень хороший выбор. После этого он сможет наконец-то получить «Золотой мяч», — приводит слова Роналдо Daily Mail.

15 февраля появилась информация, что Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ» о своем решении покинуть клуб ближайшим летом.

В начале марта 2024 года Фабрицио Романо сообщил, что парижский клуб объявит об уходе нападающего, как только он договорится о контракте с «Реалом».

В нынешнем сезоне 25-летний француз провел 35 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 7 голевых передач.