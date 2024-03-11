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Сегодня, 20:05

Роналдо: «После перехода в «Реал» Мбаппе сможет получить «Золотой мяч»

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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Бывший нападающий «Реала» Роналдо поделился мнением о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.

«В Мадриде все с нетерпением ждут Килиана. Думаю, если он перейдет в «Реал», то сделает очень хороший выбор. После этого он сможет наконец-то получить «Золотой мяч», — приводит слова Роналдо Daily Mail.

15 февраля появилась информация, что Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ» о своем решении покинуть клуб ближайшим летом.

В начале марта 2024 года Фабрицио Романо сообщил, что парижский клуб объявит об уходе нападающего, как только он договорится о контракте с «Реалом».

В нынешнем сезоне 25-летний француз провел 35 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 7 голевых передач.

Килиан Мбаппе
Роналдо
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 28 21 6 1 60-18 69
2
 Жирона 28 19 5 4 59-33 62
3
 Барселона 28 18 7 3 57-34 61
4
 Атлетико 28 17 4 7 54-31 55
5
 Атлетик 28 15 8 5 48-26 53
6
 Р. Сосьедад 28 11 10 7 40-31 43
7
 Бетис 28 10 12 6 34-31 42
8
 Валенсия 27 11 7 9 32-31 40
9
 Лас-Пальмас 28 10 7 11 29-31 37
10
 Осасуна 28 10 6 12 31-39 36
11
 Вильярреал 28 9 8 11 46-51 35
12
 Хетафе 28 8 11 9 36-42 35
13
 Алавес 28 8 8 12 26-33 32
14
 Мальорка 28 5 12 11 24-35 27
15
 Севилья 27 6 9 12 33-40 27
16
 Р. Вальекано 28 5 11 12 23-38 26
17
 Сельта 28 5 9 14 30-43 24
18
 Кадис 28 3 13 12 20-38 22
19
 Гранада 27 2 8 17 30-57 14
20
 Альмерия 27 0 9 18 25-55 9
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8.03 23:00
Барселона – Мальорка
 1 : 0
9.03 16:00
Валенсия – Хетафе
 1 : 0
9.03 18:15
Кадис – Атлетико
 2 : 0
9.03 20:30
Гранада – Р. Сосьедад
 2 : 3
9.03 23:00
Жирона – Осасуна
 2 : 0
10.03 16:00
Алавес – Р. Вальекано
 1 : 0
10.03 18:15
Лас-Пальмас – Атлетик
 0 : 2
10.03 20:30
Реал – Сельта
 4 : 0
10.03 23:00
Бетис – Вильярреал
 2 : 3
11.03 23:00
Альмерия – Севилья
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 7
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 22 2 4
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 20 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 14 1 3
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