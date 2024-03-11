Роналдо: «После перехода в «Реал» Мбаппе сможет получить «Золотой мяч»
Бывший нападающий «Реала» Роналдо поделился мнением о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.
«В Мадриде все с нетерпением ждут Килиана. Думаю, если он перейдет в «Реал», то сделает очень хороший выбор. После этого он сможет наконец-то получить «Золотой мяч», — приводит слова Роналдо Daily Mail.
15 февраля появилась информация, что Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ» о своем решении покинуть клуб ближайшим летом.
В начале марта 2024 года Фабрицио Романо сообщил, что парижский клуб объявит об уходе нападающего, как только он договорится о контракте с «Реалом».
В нынешнем сезоне 25-летний француз провел 35 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 7 голевых передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|28
|21
|6
|1
|60-18
|69
|
2
|Жирона
|28
|19
|5
|4
|59-33
|62
|
3
|Барселона
|28
|18
|7
|3
|57-34
|61
|
4
|Атлетико
|28
|17
|4
|7
|54-31
|55
|
5
|Атлетик
|28
|15
|8
|5
|48-26
|53
|
6
|Р. Сосьедад
|28
|11
|10
|7
|40-31
|43
|
7
|Бетис
|28
|10
|12
|6
|34-31
|42
|
8
|Валенсия
|27
|11
|7
|9
|32-31
|40
|
9
|Лас-Пальмас
|28
|10
|7
|11
|29-31
|37
|
10
|Осасуна
|28
|10
|6
|12
|31-39
|36
|
11
|Вильярреал
|28
|9
|8
|11
|46-51
|35
|
12
|Хетафе
|28
|8
|11
|9
|36-42
|35
|
13
|Алавес
|28
|8
|8
|12
|26-33
|32
|
14
|Мальорка
|28
|5
|12
|11
|24-35
|27
|
15
|Севилья
|27
|6
|9
|12
|33-40
|27
|
16
|Р. Вальекано
|28
|5
|11
|12
|23-38
|26
|
17
|Сельта
|28
|5
|9
|14
|30-43
|24
|
18
|Кадис
|28
|3
|13
|12
|20-38
|22
|
19
|Гранада
|27
|2
|8
|17
|30-57
|14
|
20
|Альмерия
|27
|0
|9
|18
|25-55
|9
|8.03
|23:00
|
Барселона – Мальорка
|1 : 0
|9.03
|16:00
|
Валенсия – Хетафе
|1 : 0
|9.03
|18:15
|
Кадис – Атлетико
|2 : 0
|9.03
|20:30
|
Гранада – Р. Сосьедад
|2 : 3
|9.03
|23:00
|
Жирона – Осасуна
|2 : 0
|10.03
|16:00
|
Алавес – Р. Вальекано
|1 : 0
|10.03
|18:15
|
Лас-Пальмас – Атлетик
|0 : 2
|10.03
|20:30
|
Реал – Сельта
|4 : 0
|10.03
|23:00
|
Бетис – Вильярреал
|2 : 3
|11.03
|23:00
|
Альмерия – Севилья
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|7
|
|
Диего Рико
Хетафе
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|22
|2
|4
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|20
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|14
|1
|3