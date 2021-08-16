Погба летом 2022 года может бесплатно перейти в «Реал»
12:19
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может бесплатно перейти в «Реал» летом 2022 года, пишет Daily Star.
По данным источника, француз решил доработать контракт в манчестерском клубе и до лета следующего года не переходить в другую команду.
В летнее трансферное окно 2022 года в «Реал» может также перейти соотечественник Погба — Килиан Мбаппе. Однако 22-летний футболист все еще может продлить контракт с «ПСЖ».
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю