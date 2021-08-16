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Погба летом 2022 года может бесплатно перейти в «Реал»

12:19
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может бесплатно перейти в «Реал» летом 2022 года, пишет Daily Star.

По данным источника, француз решил доработать контракт в манчестерском клубе и до лета следующего года не переходить в другую команду.

В летнее трансферное окно 2022 года в «Реал» может также перейти соотечественник Погба — Килиан Мбаппе. Однако 22-летний футболист все еще может продлить контракт с «ПСЖ».

Дополнительная информация:

https://www.dailystar.co.uk/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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