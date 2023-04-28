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28 апреля, 23:41

Ривалдо рассказал, почему Фирмино не стоит переходить в «Барселону»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Знаменитый бразильский футболист Ривалдо поделился мнением о возможном переходе нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино в «Барселону».

«Следуя по стопам других великих бразильских игроков, я верю, что Фирмино исполнит мечту играть за «Барселону». Однако я думаю, что сначала он должен выяснить, какова будет его роль в команде. Хави, как правило, играет с одним нападающим, и это место занимает Роберт Левандовски. Вероятно, Фирмино станет игроком запаса. Вот почему я считаю, что он должен взвесить свое решение. Выступать за «Барселону» — это мечта, но Бобби нужно идти туда, где он будет основным», — приводит слова Ривалдо Goal.

Нападающий «красных» летом станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что 31-летний игрок входит в шорт-лист «Барселоны».

Фирмино выступает за «Ливерпуль» с лета 2015 года. В текущем сезоне форвард провел 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: Goal
Ривалдо Феррейра
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 32 25 4 3 59-11 79
2
 Реал 32 21 5 6 69-30 68
3
 Атлетико 31 19 6 6 50-23 63
4
 Р. Сосьедад 32 17 7 8 41-29 58
5
 Вильярреал 32 16 5 11 46-33 53
6
 Бетис 32 14 7 11 39-37 49
7
 Атлетик 31 13 7 11 42-31 46
8
 Осасуна 32 12 8 12 29-34 44
9
 Р. Вальекано 32 11 10 11 38-41 43
10
 Жирона 31 11 8 12 48-45 41
11
 Севилья 31 11 8 12 38-45 41
12
 Мальорка 31 11 7 13 30-34 40
13
 Сельта 32 10 9 13 38-45 39
14
 Кадис 32 8 11 13 25-44 35
15
 Вальядолид 31 10 5 16 27-50 35
16
 Альмерия 32 9 6 17 40-57 33
17
 Валенсия 32 9 6 17 35-39 33
18
 Эспаньол 32 7 10 15 38-53 31
19
 Хетафе 32 7 10 15 29-42 31
20
 Эльче 32 3 7 22 24-62 16
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28.04 22:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 0 : 2
29.04 17:15
Эльче – Р. Вальекано
 4 : 0
29.04 19:30
Реал – Альмерия
 4 : 2
29.04 22:00
Барселона – Бетис
 4 : 0
30.04 15:00
Кадис – Валенсия
 2 : 1
30.04 17:15
Вильярреал – Сельта
 3 : 1
30.04 19:30
Эспаньол – Хетафе
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30.04 22:00
Вальядолид – Атлетико
 - : -
1.05 20:00
Мальорка – Атлетик
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1.05 22:00
Севилья – Жирона
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Роберт Левандовски

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

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П
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Реал

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Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

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Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

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И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 21 3 3
Луис Фелипе

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Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

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