Ривалдо рассказал, почему Фирмино не стоит переходить в «Барселону»

Знаменитый бразильский футболист Ривалдо поделился мнением о возможном переходе нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино в «Барселону».

«Следуя по стопам других великих бразильских игроков, я верю, что Фирмино исполнит мечту играть за «Барселону». Однако я думаю, что сначала он должен выяснить, какова будет его роль в команде. Хави, как правило, играет с одним нападающим, и это место занимает Роберт Левандовски. Вероятно, Фирмино станет игроком запаса. Вот почему я считаю, что он должен взвесить свое решение. Выступать за «Барселону» — это мечта, но Бобби нужно идти туда, где он будет основным», — приводит слова Ривалдо Goal.

Нападающий «красных» летом станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что 31-летний игрок входит в шорт-лист «Барселоны».

Фирмино выступает за «Ливерпуль» с лета 2015 года. В текущем сезоне форвард провел 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.