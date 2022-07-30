«Реал» хочет бесплатно подписать полузащитника «Наполи» Руиса в 2023 году. Хавбек хочет вернуться в ла лигу

«Реал» хочет подписать полузащитника «Наполи» Руиса в 2023 году, когда у него истечет контракт

«Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Сливочные» хотят подписать хавбека бесплатно в 2023 году, когда у 26-летнего испанца закончится контракт с неаполитанцами.

Ранее стало известно, что прямо сейчас Руис не хочет продлевать контракт с «Наполи» и мечтает вернуться в чемпионат Испании.

Интерес к полузащитнику проявляет «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне серии А Руис провел 31 матч, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает испанского полузащитника в 55 миллионов евро.