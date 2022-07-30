«Реал» хочет бесплатно подписать полузащитника «Наполи» Руиса в 2023 году. Хавбек хочет вернуться в ла лигу
«Реал» хочет подписать полузащитника «Наполи» Руиса в 2023 году, когда у него истечет контракт
«Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Сливочные» хотят подписать хавбека бесплатно в 2023 году, когда у 26-летнего испанца закончится контракт с неаполитанцами.
Ранее стало известно, что прямо сейчас Руис не хочет продлевать контракт с «Наполи» и мечтает вернуться в чемпионат Испании.
Интерес к полузащитнику проявляет «Манчестер Юнайтед».
В прошлом сезоне серии А Руис провел 31 матч, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает испанского полузащитника в 55 миллионов евро.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Реал
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|0-0
|0
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2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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