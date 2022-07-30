Депай продлит контракт с «Барселоной» перед переходом в «Ювентус»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай близок к переходу в «Ювентус». Туринский клуб хочет арендовать 28-летнего голландца, сообщает Sport.es.

Каталонский клуб согласен на сделку, но только в том случае, если Депай сначала продлит контракт с клубом.

В прошлом сезоне футболист забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Напомним, что Депай перешел в каталонский клуб летом 2020 года на правах свободного агента.