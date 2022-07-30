Марко Асенсио может перейти в «Атлетико» или «Бетис»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может сменить команду этим летом, сообщает AS.

Интерес к 26-летнему футболисту проявляют два представителя ла лиги. Основным претендентом на игрока является «Атлетико». Побороться с «матрасниками» за Асенсио готов «Бетис».

Контракт Асенсио с «галактикос» заканчивается летом следующего года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне он забил 12 голов и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за «Королевский клуб».