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Сегодня, 02:35

«Реал» не будет искать замену Каземиру

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал переход полузащитника Каземиру в «Манчестер Юнайтед».

«Это тема, которую я обсуждал с Каземиру сегодня утром. Он захотел попробовать новый вызов и новую возможность. Клуб понимает его. У нас есть ресурсы, чтобы заменить его. После ухода Каземиру у нас остается шесть полузащитников: Модрич, Кроос, Тшуамени, Камавинга, Вальверде и Себальос. С Каземиру у нас было семь, и я думаю, что шести достаточно на весь сезон. Эти шесть игроков, очень хороших игроков», — цитирует пресс-служба клуба Анчелотти.

Каземиру провел за «Реал» 336 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Вместе с мадридцами полузащитник выиграл 18 трофеев.

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Динамо
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ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
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Зенит
Торпедо М

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
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Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

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ИТБ2 (1.5)

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1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
Карло Анчелотти
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Реал
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2
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3
 Атлетико 1 1 0 0 3-0 3
4
 Бетис 1 1 0 0 3-0 3
5
 Осасуна 1 1 0 0 2-1 3
6
 Реал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Р. Сосьедад 1 1 0 0 1-0 3
8
 Валенсия 1 1 0 0 1-0 3
9
 Сельта 1 0 1 0 2-2 1
10
 Мальорка 1 0 1 0 0-0 1
11
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19.08 23:00
Севилья – Вальядолид
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 - : -
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Сельта – Реал
 - : -
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