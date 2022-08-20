«Реал» не будет искать замену Каземиру

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал переход полузащитника Каземиру в «Манчестер Юнайтед».

«Это тема, которую я обсуждал с Каземиру сегодня утром. Он захотел попробовать новый вызов и новую возможность. Клуб понимает его. У нас есть ресурсы, чтобы заменить его. После ухода Каземиру у нас остается шесть полузащитников: Модрич, Кроос, Тшуамени, Камавинга, Вальверде и Себальос. С Каземиру у нас было семь, и я думаю, что шести достаточно на весь сезон. Эти шесть игроков, очень хороших игроков», — цитирует пресс-служба клуба Анчелотти.

Каземиру провел за «Реал» 336 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Вместе с мадридцами полузащитник выиграл 18 трофеев.