"Реал" опубликовал заявление в связи с состоянием здоровья бывшего вратаря команды Икера Касильяса, который сейчас выступает за "Порту". Ранее стало известно, что он перенес сердечный приступ.

- "Реал" хотел бы выразить свою полную поддержку нашему любимому капитану Икеру Касильясу, - говорится в сообщении. - Икер Касильяс показал нам, как преодолевать самые невероятные испытания на протяжении всей своей профессиональной карьеры, внося значительный вклад в успехи нашего клуба. Он показал нам, что сдаваться не в наших правилах, и демонстрировал это снова и снова, что оставаться сильным на протяжении самых тяжелых испытаний - это единственный путь к победе. "Реал" и все мадридисты хотели бы как можно скорее увидеть нашего легендарного капитана в добром здравии.

37-летний Икер Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Он выиграл вместе с командой чемпионат и Суперкубок Португалии. Ранее он играл за "Реал"​, с которым пять раз выиграл чемпионат Испании и трижды - Лигу чемпионов.

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