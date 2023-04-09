«Реал» дома уступил «Вильярреалу»

«Реал» дома проиграл «Вильярреалу» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 2:3.

Счет в матче открыли «сливочные» благодаря автоголу Пау Торреса. Гости отыгрались в концовке первого тайма — забил Саму Чуквуезе.

Второй тайм начался с гола Винисиуса Жуниора. На гол мадридцев «желтая субмарина» ответила двумя — отметились Хосе Моралес и Чуквуезе.

«Реал» (59) сохраняет второе место в турнирной таблице ла лиги. Отставание от «Барселоны» остается 12 очков. «Вильярреал» поднялся на 5-ю строчку — 47 очков.